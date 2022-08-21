В Благовещенске в результате паводка пострадала набережная Амура

После схода воды благовещенцы увидели, что в районе переулка Уралова вода разрушила часть берегового укрепления.

К слову, новая набережная реки Амур пострадала от стихии не впервые. В июле 2021 года Амур.инфо сообщало о разрушении берегоукрепления в районе амфитеатра и улицы Театральная, 1.