В Благовещенске в результате паводка пострадала набережная Амура
Разрушена часть берегоукрепления
В связи со стабилизацией гидрологической ситуации уровень воды в Амуре значительно уменьшился. Еще на прошлой неделе вода доходила до отметки 613 сантиметров, нижний ярус был затоплен, что привело к отмене прогулочных рейсов на теплоходах. С уходом воды ситуация улучшилась, однако стихия не прошла бесследно.
После схода воды благовещенцы увидели, что в районе переулка Уралова вода разрушила часть берегового укрепления.
К слову, новая набережная реки Амур пострадала от стихии не впервые. В июле 2021 года Амур.инфо сообщало о разрушении берегоукрепления в районе амфитеатра и улицы Театральная, 1.
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