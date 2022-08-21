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сегодня, 15:43 0

В Благовещенске в результате паводка пострадала набережная Амура

Разрушена часть берегоукрепления

В Благовещенске в результате паводка пострадала набережная Амура
Фото: Амур.инфо

В связи со стабилизацией гидрологической ситуации уровень воды в Амуре значительно уменьшился. Еще на прошлой неделе вода доходила до отметки 613 сантиметров, нижний ярус был затоплен, что привело к отмене прогулочных рейсов на теплоходах. С уходом воды ситуация улучшилась, однако стихия не прошла бесследно.

После схода воды благовещенцы увидели, что в районе переулка Уралова вода разрушила часть берегового укрепления.

К слову, новая набережная реки Амур пострадала от стихии не впервые. В июле 2021 года Амур.инфо сообщало о разрушении берегоукрепления в районе амфитеатра и улицы Театральная, 1.

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#большая вода

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