Амурская область вновь в «оранжевой» зоне по заболеваемости COVID-19

Приамурье на тепловой карте заболеваемости коронавирусной инфекцией перешло из «жёлтой» зоны в «оранжевую».

Согласно информации портала стопкоронавирус.рф, пока Приамурье соответствует только двум критериям региона, свободного от COVID-19: заболеваемость не более 30 случаев на 100 тысяч населения и охват тестированием населения на COVID-19. До остальных критериев область пока не дотягивает. Это уровень коллективного иммунитета не менее 80 %, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 и загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30 % от норматива.

Фото: стопкоронавирус.рф

За прошлые сутки в Приамурье выявили 130 случаев заражения коронавирусом, 28 человек госпитализировали и 37 выздоровели.

Всего за время пандемии в регионе обнаружили 110 406 заболевших COVID-19, скончались от болезни 764 амурчанина.