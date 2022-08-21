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сегодня, 14:34 0

Во Владивостоке полицейские задержали агрессивную автоледи

Дебоширку арестовали

Во Владивостоке полицейские задержали агрессивную автоледи
Фото: Амур.инфо

30-летняя жительницу Владивостока арестовали на трое суток из-за дебоша в состоянии алкогольного опьянения, сообщает управление МВД по Приморскому краю.

Сотрудники ГИБДД прибыли к одному из домов Владивостока, где произошло ДТП. Женщина, находясь за рулём Honda Accord, столкнулась с припаркованной машиной. Во время составления протоколов нарушительница начала вести себя неадекватно – выражалась нецензурной бранью в отношении полицейских и повредила служебное авто. После её доставили в подразделение Госавтоинспекции, где женщина повредила телевизор и ударила сотрудника.

На жительницу Приморья составили административные материалы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

Кроме того, выяснилось, что женщина уже не в первый раз управляла машиной в состоянии опьянения, на момент нарушения она всё ещё была лишена прав.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Также в следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю передали материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

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#Дальний Восток #ДТП #происшествия

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