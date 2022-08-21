Губернатор проинспектировал ход ремонта трёх улиц в Благовещенске

Глава региона проверил, как идет ремонт объектов улично-дорожной сети Благовещенска по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

На перекрестке улиц Ленина – Кузнечная работы практически завершены. Движение планируется открыть к 1 сентября. Сейчас на участке укладывают верхний слой асфальта и тротуарную плитку.

Во время работ на перекрестке улиц Мухина – Октябрьская у подрядчика возникли затруднения. Там появилась необходимость в работах, которые требуют особых технических решений и дополнительного времени. Но несколько участков уже сданы. К 1 сентября планируется открыть движение на пересечении улиц Мухина – Горького.

Работы на пересечении улиц Игнатьевское шоссе – Студенческая завершены на 70 %. Здесь параллельно идет замена сетей, асфальтобетонного покрытия, а также благоустройство прилегающей территории и установка освещения. Участок планируется сдать в октябре.

Фото: Правительство Амурской области

Василий Орлов акцентировал внимание администрации города и подрядчиков на том, что дорожный сезон подходит к концу, и нужно приложить все силы для завершения ремонтных работ в срок.

— Времени остается совсем немного. Подрядчикам нужно все силы бросить на объекты и ускорить работы. До конца дорожного сезона все они должны быть завершены. Участки дорог, прилегающие к учебным заведениям, должны быть закончены к 1 сентября. Особое внимание уделите освещению. Нужно в первостепенном порядке устанавливать фонари на ремонтируемых участках. Это вопрос безопасности. С началом учебного года дети пойдут в школу и на дополнительные занятия по этим улицам. Мы обязаны обеспечить их безопасность, – сказал Василий Орлов.