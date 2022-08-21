В Благовещенске ищут директора в управление капитального строительства

В городское управление капитального строительства требуется директор. Прислать резюме можно с 22 по 31 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

У кандидатов на должность должно быть высшее образование по направлению профессиональной деятельности и стаж работы не менее пяти лет. Резюме можно будет прислать на почту kadrblag@yandex.ru.

В администрации напоминают, что городское управление капитального строительства является заказчиком по строительству объектов капитального строительства муниципальной собственности, а его основная цель – это обеспечение возведения и ввод таких объектов в эксплуатацию.