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сегодня, 14:01 0

В Благовещенске ищут директора в управление капитального строительства

Резюме от кандидатов на должность будут принимать до 31 августа

В Благовещенске ищут директора в управление капитального строительства
Фото: Амур.инфо

В городское управление капитального строительства требуется директор. Прислать резюме можно с 22 по 31 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

У кандидатов на должность должно быть высшее образование по направлению профессиональной деятельности и стаж работы не менее пяти лет. Резюме можно будет прислать на почту kadrblag@yandex.ru.

В администрации напоминают, что городское управление капитального строительства является заказчиком по строительству объектов капитального строительства муниципальной собственности, а его основная цель – это обеспечение возведения и ввод таких объектов в эксплуатацию.

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#мэрия #работа

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