В Тындинском округе восстанавливают проезд через реку Гилюй

На данный момент паводковая ситуация в Приамурье стабилизировалась, аварийно-восстановительные работы завершены, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

Но пожарные и спасатели амурского центра ГЗ и ПБ продолжат оказание адресной помощи в Зейском районе при поступлении заявок.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Дорожные службы продолжают ремонтно-восстановительные работы на освобожденных от воды участках дорог.