В Тындинском округе восстанавливают проезд через реку Гилюй
Движение открыто по одной полосе
Еще вчера поселок Маревый Тындинского округа оставался без автомобильного сообщения. Сегодня же, по данным амурского минтранса, проезд частично восстановлен, работы продолжаются.
На данный момент паводковая ситуация в Приамурье стабилизировалась, аварийно-восстановительные работы завершены, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.
Но пожарные и спасатели амурского центра ГЗ и ПБ продолжат оказание адресной помощи в Зейском районе при поступлении заявок.
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области
Дорожные службы продолжают ремонтно-восстановительные работы на освобожденных от воды участках дорог.
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