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сегодня, 13:23 0

В Тындинском округе восстанавливают проезд через реку Гилюй

Движение открыто по одной полосе

В Тындинском округе восстанавливают проезд через реку Гилюй
Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

Еще вчера поселок Маревый Тындинского округа оставался без автомобильного сообщения. Сегодня же, по данным амурского минтранса, проезд частично восстановлен, работы продолжаются.

На данный момент паводковая ситуация в Приамурье стабилизировалась, аварийно-восстановительные работы завершены, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

Но пожарные и спасатели амурского центра ГЗ и ПБ продолжат оказание адресной помощи в Зейском районе при поступлении заявок.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Дорожные службы продолжают ремонтно-восстановительные работы на освобожденных от воды участках дорог.

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#дороги #МЧС #строительство

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