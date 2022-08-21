Василий Орлов прокомментировал ход работ в рамках программы «1000 дворов»

Программа «1000 дворов» реализуется в Амурской области в соответствии с установленными сроками «дорожной карты». По данным минЖКХ, в настоящее время активное благоустройство ведется во всех девяти населенных пунктах-участниках, сообщает пресс-служба областного правительства.

Уже сданы две придомовые площадки – в Белогорске и Циолковском.

К концу августа будут благоустроены еще девять придомовых территорий. Из них четыре в Белогорске, три – в Райчихинске и две – в Прогрессе.

В сентябре завершится обновление 73 дворов, из них 48 находятся в Благовещенске, 3 – в Белогорске, 11 – в Свободном, 6 – в Тынде и 5 – в Зее.

Последние территории в Благовещенске, Белогорске, Тынде, Райчихинске и Циолковском сдадут в октябре, а к 1 ноября все 99 дворов, работы в которых запланированы на этот год, будут благоустроены.

Сообщается, что в следующем году в регионе изменят подход к проектированию дворов, в план включат оборудование ливневой канализации и, при необходимости, системы водоотведения.

— Опыт Белогорска по реализации программы «1000 дворов» необходимо тиражировать на другие территории области. Это хороший пример работы городских властей с управляющей компанией, которая вела благоустройство. В дальнейшем в проекты нужно сразу закладывать освещение и систему видеонаблюдения – это стандартный набор мер, позволяющий обеспечить сохранность дворов. В этом году благоустройство по федеральной программе проходит в основном в городах, на следующий год мы планируем распространить ее на районные центры. Поэтому дворовые стандарты нужно до конца отработать, – сказал губернатор Василий Орлов.