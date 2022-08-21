Часть Якутии осталась без света из-за аварии в Амурской области

Уточняется, что авария в Приамурье повлияла на отключение света в Якутии из-за того, что с 1 января 2019 года объекты «Якутскэнерго» входят в Объединённую энергосистему Востока, куда включена и Амурская область. Если в одном из регионов происходит крупное аварийное отключение энергии, то на это реагирует противоаварийная автоматика на всех энергообъектах системы.

На данный момент специалисты уже восстановили энергоснабжение в неселенных пунктах.