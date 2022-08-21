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сегодня, 11:21 0

На ВЭФ-2022 в павильоне Амурской области можно будет «запустить» ракету

Предложение высказал полпред ДФО Юрий Трутнев

На ВЭФ-2022 в павильоне Амурской области можно будет «запустить» ракету
Фото: агентство Амурской области по привлечению инвестиций

Полпред ДФО Юрий Трутнев предложил сделать имитацию запуска ракеты, когда осматривал павильон Амурской области на ВЭФ-2022.

― Можно для имитации запуска ракеты кнопку сделать. Чтобы, например, ребёнок пришёл, нажал кнопку, пошёл гул и движение. Людям должно быть интересно. Давайте попробуем им показать кусочек пуска, – сказал Юрий Трутнев.

Ранее Амур.инфо сообщало, что павильон Приамурья останется трёхэтажным. Его фасад в этот раз украсили резьбой, которую применяли переселенцы во времена освоения области. На первом этаже павильона разместят настенные интерактивы с расширенными возможностями, мастер-планы будущего городов Благовещенска, Тынды и Свободного. Второй этаж будет «космическим»: здесь покажут видео-комикс «почувствуй себя космонавтом» и поставят интерактивный стол с левитирующей ракетой. ВЭФ-2022 состоится в начале сентября.

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#Дальний Восток #экономика

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