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21августа
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сегодня, 10:39 0

COVID-19 в России стал сезонным заболеванием

Рост заболеваемости теперь предсказуем

COVID-19 в России стал сезонным заболеванием
Фото: Светлана Митина

За два года специалисты выявили четкую тенденцию к тому, что ковид все более походит на сезонное заболевание, пишут РИА Новости со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

— Есть признаки, указывающие на это. Так, на протяжении двух лет прослеживается все более четкая тенденция, свидетельствующая о том, что COVID-19 становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ, – отметила Наталья Пшеничная.

Эксперт объясняет, что рост заболеваемости коронавирусом предсказуем. Пик обычно приходится на осенне-зимний период, тогда как летом число заболевших уменьшается, что так же является характеристикой целого ряда ОРВИ.

Однако специалист напомнила, что вирус эволюционирует и мутирует, и происходит это, в первую очередь, в неиммунном организме, поэтому не нужно забывать о своевременной вакцинации.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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