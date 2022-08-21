COVID-19 в России стал сезонным заболеванием

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— Есть признаки, указывающие на это. Так, на протяжении двух лет прослеживается все более четкая тенденция, свидетельствующая о том, что COVID-19 становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ, – отметила Наталья Пшеничная.

Эксперт объясняет, что рост заболеваемости коронавирусом предсказуем. Пик обычно приходится на осенне-зимний период, тогда как летом число заболевших уменьшается, что так же является характеристикой целого ряда ОРВИ.

Однако специалист напомнила, что вирус эволюционирует и мутирует, и происходит это, в первую очередь, в неиммунном организме, поэтому не нужно забывать о своевременной вакцинации.