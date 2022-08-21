Благовещенцы принесли на ОКЦ 2,5 тонны вещей
Более тысячи горожан приняли участие в акции «Город берегу. РазДельный сбор»
Накануне на площади ОКЦ состоялась традиционная акция «Город берегу. РазДельный сбор». В ней приняло участие рекордное количество горожан.
В рамках акции принимали вторсырье нескольких фракций. Участники приносили батарейки, пенопласт, пленки, банки, электроприборы, металлолом, бахилы, бумагу, картон, пластиковые крышечки, бутылки и другое.
фото: администрация Благовещенска
За первый час в мероприятии поучаствовали более 450 человек. На площадь приходили как по одиночке, так и целыми семьями и даже коллективами школ, больниц и других организаций.
фото: администрация Благовещенска
Благовещенцы приносили ненужные книги, посуду, канцелярию, одежду, обувь, постельное белье.
фото: администрация Благовещенска
Также во время акции принимали игрушки, выпущенные во времена СССР.
фото: администрация Благовещенска
Совместными усилиями удалось собрать 2,5 тонны вторсырья: 1,5 тонны вещей и тонну сырья, которое пойдет на переработку.
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