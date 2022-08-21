Лариса Касьян: «Развиваю малую авиацию в Амурской области»

Фото: личный архив Ларисы Касьян

День Воздушного флота России, ранее известный как День Авиации – это профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России. Отмечают его каждое третье воскресенье августа.

Так было не всегда, этот праздник штормило как небольшое судно в зоне турбулентности. Но преимущественно авиаторы отмечали свой день летом, то в июле, то августе, то в фиксированную дату (18 августа), то в «плавающую», как сейчас. В этом году праздник выпал на 21 число.

Дорога в авиацию у нашей героини Ларисы Касьян, пилота-инструктора с налетом более 6800 часов, тоже была витиеватой. Но любовь к небу единственная в Приамурье женщина-пилот ощутила еще в детстве.

— Я родилась в Благовещенке. Поездила с родителями по всему Дальнему Востоку, – вспоминает летчица. – Моя авиаистория началась в 14 лет, когда мы всей семьей уже окончательно переехали в Благовещенск.

Маленькая Лариса росла в семье очень скромных и добродушных амурчан, профессионалов своего дела: папа - профессиональный токарь, мама работала на железной дороге.

— Родители и привили мне привычки к труду, доброте и заботе, ответственности и любознательности, – делится Лариса. – Наградили хорошим здоровьем. Мой папа всегда что-то чертил и придумывал. Он называл это «рацуха» (улыбается пилот). Я потом только поняла, что это рациональные предложения, которые улучшали и упрощали его работу.

Папа Ларисы не только терминами собственного производства делился с дочерью, но и технику учил осваивать на практике. Он допускал ее к святая-святых: «Помню с детства наш старенький мотоцикл Урал, в котором мы с отцом ковырялись». Еще живы в воспоминаниях Ларисы и запах домашних пончиков, и солнечные желтые шторы, и простенькая чистенькая квартира, и сияющая новогодняя ёлка и песня Валерия Ободзинского «Белые крылья» с пластинки.... Все это как пазлы одной большой картины … картины из жизни будущей летчицы.

Примером для Ларисы стал дядя, он был пилотом и очень близким для нее человеком.

— Дядя Юра… Мы рисовали с ним книжку про приключения Бабы Яги и носились по дому и по огороду у бабушки как угорелые, – с теплотой вспоминает беззаботное детство Лариса.

Но дядя ушел совсем молодым, погиб в Николаевске.

О себе он оставил не только светлые воспоминания, но и мечту о небе, воплощенную в профессию. Повлиял на ее выбор и кинематограф.

— Примером для меня, как ни странно, стали девочки из фильма «А зори здесь тихие...». Совсем не про авиацию, но сила духа была просто мощнейшая, - рассказала летчица.

Все же началось все с объявления.

— В один самый обычный день я села в городской автобус номер 7 и поехала смотреть город Благовещенск. 1988 год. Вот с того самого автобуса всё и началось, – мысленно улетает в отправную точку своей карьеры летчица.

Совсем еще юная девочка заметила невзрачное на серой бумаге объявление: шел набор девочек и мальчиков в аэроклуб ДОСААФ. И Лариса отправилась искать заветный адрес из объявления: Театральную, 219.

— Дверь открываю, – вспоминает она, – мой будущий инструктор сидит, прибивает пол. Спросил меня: «Молоток держать умеешь?» Да, конечно, умею!!! Вот так и прописалась.

«Три года счастья» для любознательной девочки пролетели как мгновение.

Потом был самостоятельный вылет, летала на сложный пилотаж и готовилась в профессиональный спорт.

фото: личный архив Ларисы Касьян

Девяностые стали первой зоной турбулентности в жизни будущей летчицы. Небо пришлось оставить: как и у многих соотечественников дел хватало на земле. Но зато в ее жизнь в этот период пришла любовь, случилась семья, родилась «доченька, глазки бусинки». Много времени отнимала учеба, за ней работа по полученной специальности. Да, Лариса не только летчица, а еще и экономист со стажем, судебный эксперт в области экономики и бухучета. Перерыв в полетах затянулся на 15 лет. Но мысли о небе Ларису не покидали, однажды любовь к звездам вытеснила все обстоятельства, сомнения и отговорки. Пришло время действовать.

— Авиация по юности и авиация во взрослом возрасте это две разные авиации, как оказалось, – делится Лариса.

Она сделала первый шаг по прежней дороге к небу, позвонила в родной аэроклуб ДОСААФ.

— Трубку взял командир, мы с ним разговорились. И с этого момента началась моя новая взрослая авиационная жизнь, – вспоминает летчица. – Я поняла, что не осталось от старого мощного ДОСААФ ничего!!! Нет людей, техника вся изношена, нет базы.

Но наша героиня простых путей не ищет. Отнюдь, в ней укрепилось осознание, что «здесь и есть точка приложения всех знаний, навыков, умений, всего мастерства», всего того, что она хочет воплотить в этой жизни.

Началась непростая организаторская, местами рутинная работа: разрабатывали программы подготовки кадров для амурской молодёжи, готовили грантовые программы для восстановления самолётного парка, вели переговоры с губернаторами и другими уполномоченными решать подобные вопросы людьми. Заряженных и влюбленных в свою работу людей встречали охотно – амурские авиаторы везде получали поддержку и понимание.

— Мною и ныне покойным Сергеем Котовым, на тот момент начальником аэроклуба ДОСААФ, была разработана программа взаимодействия с кадетским корпусом для подготовки парашютистов. Десантников и пилотов для системы гражданской авиации, – рассказывает летчица. – Эта программа и нынче действует очень благополучно. Только, к сожалению, не получается пилотов новых для Амурского региона. Считаю, что не хватает идейной составляющей и интересной подачи материала, интересных мероприятий.

Именно это заставило пилота-инструктора Касьян в 2012 году начать свой проект под названием «Аэроград Приамурье»: был зарегистрирован первый частный аэродром в Амурской области в Черемхово, Лариса с единомышленниками стала развивать все направления авиационного спорта, это и авиамоделизм, и парашютный спорт, и дельтапланеризм, и парапланеризм, и, конечно же, самолётный спорт.

фото: личный архив Ларисы Касьян

В 2015 году появляется авиакомпания «Иволга» для работы по мониторингу пожаров, гендиректором которой становится Лариса Касьян. Увы, в настоящее время аэродром в Черемхово пришлось закрыть из-за частых наводнений. Но на смену этому появился новый аэродром, обустройством которого летчица вместе со своей командой сейчас активно занимается.

И у нее на все хватает времени, она руководит аэроклубом «ЧИРОК», следит за состоянием своих двух личных самолетов (а это тоже труд, ведь этим транспортным средствам не только по земле вдоль полосы катиться, а еще и летать – ответственность нереальная).

— Гражданский пилот – это человек предельной ответственности. Это определённый психологический типаж – собранный до занудности и скрупулёзный до строгости. Это не условный Валерий Чкалов, который может себе позволить летать под мостами, пугать стада коров на бреющем полёте и заниматься прочим «воздушным хулиганством» – гражданскому пилоту доверен не вёрткий истребитель, а огромная неповоротливая махина, в кабине которой приборов больше, чем деталей в автомобиле, - объясняет пилот Касьян, освоившая за свою летную карьеру 18 типов воздушной техники. – Я понимаю, что это аргумент достаточно условный, но просто попробуйте посадить такой самолёт, не просто на землю, а по центру взлётной полосы, хотя бы в компьютерном симуляторе, MFS 10, например. Думаю, это кое-как получится раза так с пятидесятого. В симуляторе, а не в жизни. В жизни – на десять порядков сложнее.

Лариса уверена, что небо не прощает небрежности, и там не бывает ни мальчиков, ни девочек. От пола не зависит профессионализм и техника.

фото: личный архив Ларисы Касьян

Как у любого опытного авиатора, у Ларисы немало было непростых полетов и откровенно сложных посадок, примерами она делиться не стала, слишком личное. Но о том чувстве, что всегда доводило ее до посадочной полосы, и ощущениях после внештатных ситуаций она все-таки рассказала.

— Во время сильной болтанки весь концентрируешься, мобилизуешься, стараешься думать о семье, о самом дорогом, – вспоминает летчица. – Считаешь минуты до соприкосновения шасси с землей. А когда уже все позади, ноги словно наливаются чем-то тяжелым, их просто не вытащить из кабины, такое в теле копится напряжение.

Но эти моменты никогда не останавливали амурского пилота, она летала, летает и будет это делать. А еще научит своему ремеслу всех желающих, предупреждая каждого: «пилоты – это люди, которым предстоит, без преувеличений, самая сложная в мире профессия».

У пилота-инструктора из Приамурья множество наград и целый ряд ответственных постов: член общественного совета при Минтрансе России, член координационного совета по развитию гражданской авиации при Президенте РФ и член международной ассоциации пилотов.

фото: личный архив Ларисы Касьян

Такому инструктору можно смело доверить и свое обучение, и жизнь. Лариса Касьян умеет преодолевать трудности и бороться с обстоятельствами. За ее плечами 35 парашютных прыжков, около 7000 часов общего налета и по-настоящему верная дружная команда единомышленников, с которой амурская летчица встретит очередной свой профессиональный праздник.

фото: личный архив Ларисы Касьян