Осенью российским туристам понадобятся специальные QR-коды

Федеральным законом устанавливаются обязанность туроператора передавать сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, в единую информационную систему электронных путевок и обязанность турагента направлять туроператору уведомление о заключении такого договора. Кроме того, определяются порядок и сроки исполнения туроператором и турагентом указанных обязанностей.

Порядок и сроки формирования путевок, а также ее структуру, как и ряд других, связанных с ее формированием процессов, будет определять правительство России.

За нарушения требований, прописанных в законе, туроператора могут исключить из федерального реестра. Впрочем, привыкнуть к новым требованиям у участников рынка туруслуг время еще есть. Ответственность за нарушения положений нового законопроекта может грозить только с 2023 года.

Что следует знать туристу

После того как турист заключит договор в письменной форме, данные о нем и о предстоящем путешествии будут отображаться в виде QR-кода. При этом путешественники смогут получать сведения, содержащиеся в единой информационной системе электронных путевок. В том числе для защиты своих интересов.

Безопасность

Риск утечек персональных данных, связанных с функционированием новой единой системы, считается невысоким, уверено большинство опрошенных «Известиями» экспертов.

— Информационная система «Электронная путевка» существует уже несколько лет, но в этом году внесение сведений в нее станет обязательным для туроператоров. Тем не менее уже два года в нее передают данные крупнейшие российские туроператоры, – напоминает технический директор IT-компании HFLabs Никита Назаров.

Еще в 2020 году «Электронная путевка», по его словам, получила бессрочный аттестат соответствия требованиям безопасности информации, предъявляемым к государственной информационной системе по второму классу защищенности (К2).

— Это средний класс безопасности, который свидетельствует в том числе о том, что оператор системы должен проактивно следить за актуальными угрозами и реагировать на них. Проще говоря, не дожидаться, когда утечка произойдет, а оценивать риски и делать всё, чтобы она не случилась, – объясняет специалист.

Главная же задача вступающего этой осенью в силу законопроекта, по мнению его авторов, защитить отечественных туристов от недобросовестных туроператоров, «обелить» рынок туризма и сделать его максимально прозрачным.