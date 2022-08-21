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21августа
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сегодня, 09:18 0

Амурские полигоны будут бесплатно принимать мусор после субботников

Василий Орлов обратил внимание чиновников на дополнительные меры по борьбе со свалками

Амурские полигоны будут бесплатно принимать мусор после субботников
Фото: Амур.инфо

Специалисты министерства природных ресурсов области разработали территориальный регламент, который обяжет полигоны бесплатно принимать мусор, собранный во время субботников и экологических акций.

В Амурской области продолжается борьба с несанкционированными свалками. Более 550 таких мест выявили специалисты регионального минприроды с начала года. Из них 125 уже успели убрать, а остальной мусор ликвидируют до первого устойчивого снега.

Как рассказал глава минприроды Дмитрий Лужнов, на территориях Благовещенска, Белогорска и Свободного, где новые несанкционированные свалки возникают регулярно, в этом году установили фотоловушки. И уже благодаря им поймали первых нарушителей – водителей грузовиков, высыпавших отходы прямо у дороги. Все материалы были переданы в полицию, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Люди, которые грузовиками вывозят в леса мусор, не должны оставаться безнаказанными. Необходимо определить места, где свалки возникают повторно, и активнее использовать комплексы видеофиксации. Камеры дали хороший эффект на дорогах, количество нарушений заметно снизилось на тех участках, где они работают. Есть основания полагать, что также эффективно комплексы видеофиксации сработают и с экологическими нарушениями. Однако нужно усилить взаимодействие с полицией. Прошу на следующее заседание рабочей группы по вопросам мусорной реформы пригласить представителя полиции, который расскажет, как идет работа по привлечению к ответственности людей, загрязняющих пригороды , – сказал губернатор Василий Орлов.

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#губернатор #экология

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