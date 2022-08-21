Амурские полигоны будут бесплатно принимать мусор после субботников
Василий Орлов обратил внимание чиновников на дополнительные меры по борьбе со свалками
Специалисты министерства природных ресурсов области разработали территориальный регламент, который обяжет полигоны бесплатно принимать мусор, собранный во время субботников и экологических акций.
В Амурской области продолжается борьба с несанкционированными свалками. Более 550 таких мест выявили специалисты регионального минприроды с начала года. Из них 125 уже успели убрать, а остальной мусор ликвидируют до первого устойчивого снега.
Как рассказал глава минприроды Дмитрий Лужнов, на территориях Благовещенска, Белогорска и Свободного, где новые несанкционированные свалки возникают регулярно, в этом году установили фотоловушки. И уже благодаря им поймали первых нарушителей – водителей грузовиков, высыпавших отходы прямо у дороги. Все материалы были переданы в полицию, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
— Люди, которые грузовиками вывозят в леса мусор, не должны оставаться безнаказанными. Необходимо определить места, где свалки возникают повторно, и активнее использовать комплексы видеофиксации. Камеры дали хороший эффект на дорогах, количество нарушений заметно снизилось на тех участках, где они работают. Есть основания полагать, что также эффективно комплексы видеофиксации сработают и с экологическими нарушениями. Однако нужно усилить взаимодействие с полицией. Прошу на следующее заседание рабочей группы по вопросам мусорной реформы пригласить представителя полиции, который расскажет, как идет работа по привлечению к ответственности людей, загрязняющих пригороды , – сказал губернатор Василий Орлов.
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