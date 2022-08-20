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20августа
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сегодня, 15:08 0

А на том берегу: в Хэйхэ вновь зафиксировали вспышку COVID-19

В городском округе введён локдаун

А на том берегу: в Хэйхэ вновь зафиксировали вспышку COVID-19
Фото: biang.ru

Дом в центре граничащего с Благовещенском Хэйхэ и деревню в районе Айхуэй напротив Благовещенского района Амурской области объявили районами средней эпидемической опасности. Ведётся поиск тесно контактировавших с заболевшими.

Накануне пятерых заболевших выявили в районе Айхуэй. Комитет по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян сообщает, что заболевание у них протекает бессимптомно. В городском округе на три дня введён локдаун, производится ПЦР-тестирование всего населения.

На границах района Айхуэй круглосуточно работают КПП, на которых впускают и выпускают только транспортные средства с продовольствием и автомобили штаба по борьбе с коронавирусом.

В Харбине также известили всех, кто в период с 12 августа возвращался из Хэйхэ, о необходимости заявить о себе в домоуправление по месту жительства, сообщает biang.ru.

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#COVID 19 #Китай

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