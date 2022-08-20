Изрисовавшим стену монастыря амурчанкам грозит лишение свободы

Сообщение о том, что неизвестные лица разрисовали стену монастыря, поступило в дежурную часть полиции днём 1 января. Сотрудники центра противодействия экстремизму УМВД России по Амурской области, оперативники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили обстоятельства произошедшего и установили круг подозреваемых.

Ими оказались ученица местной школы и ее родственница. При встрече со стражами порядка девушки не стали отрицать свою вину и дали признательные показания.

В настоящее время злоумышленницы находятся под подпиской о невыезде. Они уже возместили монастырю причинённый ущерб.

Расследование уголовного дела окончено. Дело о совершении вандализма передано в суд. Амурчанкам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.