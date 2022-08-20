Изрисовавшим стену монастыря амурчанкам грозит лишение свободы
Расследование уголовного дела окончено
В канун нового года двоюродные сёстры из села Среднебелая Ивановского района, 1993 и 2006 годов рождения, испортили имущество епархиального женского монастыря в честь Абазинской иконы Божией Матери. Они нарисовали на здании фашистскую и сатанинскую символику.
Сообщение о том, что неизвестные лица разрисовали стену монастыря, поступило в дежурную часть полиции днём 1 января. Сотрудники центра противодействия экстремизму УМВД России по Амурской области, оперативники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили обстоятельства произошедшего и установили круг подозреваемых.
Ими оказались ученица местной школы и ее родственница. При встрече со стражами порядка девушки не стали отрицать свою вину и дали признательные показания.
В настоящее время злоумышленницы находятся под подпиской о невыезде. Они уже возместили монастырю причинённый ущерб.
Расследование уголовного дела окончено. Дело о совершении вандализма передано в суд. Амурчанкам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.
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