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сегодня, 13:23 0

Изрисовавшим стену монастыря амурчанкам грозит лишение свободы

Расследование уголовного дела окончено

Изрисовавшим стену монастыря амурчанкам грозит лишение свободы
Фото: Амур.инфо

В канун нового года двоюродные сёстры из села Среднебелая Ивановского района, 1993 и 2006 годов рождения, испортили имущество епархиального женского монастыря в честь Абазинской иконы Божией Матери. Они нарисовали на здании фашистскую и сатанинскую символику.

Сообщение о том, что неизвестные лица разрисовали стену монастыря, поступило в дежурную часть полиции днём 1 января. Сотрудники центра противодействия экстремизму УМВД России по Амурской области, оперативники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили обстоятельства произошедшего и установили круг подозреваемых.

Ими оказались ученица местной школы и ее родственница. При встрече со стражами порядка девушки не стали отрицать свою вину и дали признательные показания.

В настоящее время злоумышленницы находятся под подпиской о невыезде. Они уже возместили монастырю причинённый ущерб.

Расследование уголовного дела окончено. Дело о совершении вандализма передано в суд. Амурчанкам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

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