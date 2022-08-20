Амурчанка решила спор с мужем осколком стекла

50-летнюю жительницу села Гонжа Магдагачинского района будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

10 июня этого года семейная пара пила алкоголь. Во время застолья супруги начали ссориться из-за того, что женщина высказала недовольство по поводу неправильного распределения бюджета её мужем. Мужчина разозлился, толкнул амурчанку, а после разбил стеклянную дверь кухонного шкафа. Обвиняемая взяла осколок и воткнула его в живот супруга – он получил проникающее ранение брюшной полости. Женщина вызвала скорую помощь, пострадавшего отвезли в больницу.

Амурчанка признала свою вину во время предварительного следствия. Расследование уголовного дела окончено, в скоро времени его рассмотрят в суде. Согласно части 2 статьи 111 УК РФ женщине за совершённое преступление может грозить до десяти лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет.