В Благовещенске состоялся велозаезд в честь Дня флага России

Сегодня утром в Благовещенске прошел велозаезд, посвященный Дню флага России. Вместе с горожанами по центру города на велосипеде проехал и мэр Олег Имамеев.

― Получилось здорово! Очень душевно и искренне. Было много знакомых лиц, были те, с кем раньше не встречался, но не покидало ощущение, что знаком со всеми уже лет сто. Друзья! Желаю вам отличных выходных дней с обязательной спортивной составляющей! – написал Олег Имамеев в своем телеграм-канале после завершения велозаезда.

Фото: администрация Благовещенска

В заезде участвовали более 50 благовещенцев в возрасте от семи лет и старше.

Фото: администрация Благовещенска

На велосипедах ездили как семьями, так и коллективами. Маршрут составил около шести километров.

Фото: администрация Благовещенска

Велозаед организовали Федерация мультиспорта «Амурбайк», городское управление по физической культуре, спорту и делам молодёжи при поддержке центра «Выбор», сообщает мэрия.

Фото: администрация Благовещенска

Перед стартом волонтёры раздали всем участникам ленточки с российским триколором.

Фото: администрация Благовещенска