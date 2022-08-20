Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:04 0

В Благовещенске состоялся велозаезд в честь Дня флага России

В мероприятии принял участие мэр города

В Благовещенске состоялся велозаезд в честь Дня флага России
Фото: администрация Благовещенска

Сегодня утром в Благовещенске прошел велозаезд, посвященный Дню флага России. Вместе с горожанами по центру города на велосипеде проехал и мэр Олег Имамеев.

― Получилось здорово! Очень душевно и искренне. Было много знакомых лиц, были те, с кем раньше не встречался, но не покидало ощущение, что знаком со всеми уже лет сто. Друзья! Желаю вам отличных выходных дней с обязательной спортивной составляющей! – написал Олег Имамеев в своем телеграм-канале после завершения велозаезда.

Фото: администрация Благовещенска

В заезде участвовали более 50 благовещенцев в возрасте от семи лет и старше.

Фото: администрация Благовещенска

На велосипедах ездили как семьями, так и коллективами. Маршрут составил около шести километров.

Фото: администрация Благовещенска

Велозаед организовали Федерация мультиспорта «Амурбайк», городское управление по физической культуре, спорту и делам молодёжи при поддержке центра «Выбор», сообщает мэрия.

Фото: администрация Благовещенска

Перед стартом волонтёры раздали всем участникам ленточки с российским триколором.

Фото: администрация Благовещенска

Просмотров всего: 68

#мэрия #праздники #спорт

распечатать


В России и мире

Шеф-повар Константин Ивлев в честь юбилея жены устроил пышный праздник на корабле

Общество

В День флага РФ в Амурской области появятся 39 новых семей
Общество

Жители Благовещенска высказали свое мнение о голубях

Общество

Куда сходить в Благовещенске на выходных