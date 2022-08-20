В сентябре сельхозярмарки заработают на севере Амурской области

Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня уже работают практически во всех муниципальных образованиях Приамурья. С 3 сентября они откроются также в Зейском и Мазановском районах.

В этом году для продавцов на ярмарках выходного дня предоставлено около 1 200 дополнительных мест. Пока заняты не все. По словам замминистра сельского хозяйства области Сергея Адаменко, интерес к ярмаркам у амурчан повышается во время массовых заготовок на зиму. Чем ближе сезон сбора урожая, тем ниже цены на продукцию, предлагаемую на рынках, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Ярмарки выходного дня – хорошая практика, её нужно продолжать. С одной стороны, этот формат дает возможность фермерам и владельцам огородов продать излишки овощей и заработать дополнительные деньги, с другой стороны, жители области могут купить местную продукцию гарантированно хорошего качества и зачастую по более низким ценам, чем в магазинах. Поручаю главам муниципальных образований следить, чтобы для проведения ярмарок создавались оптимальные условия, – сказал губернатор Василий Орлов.