В Благовещенске наказали очередного автохама

Накануне в Благовещенске было зафиксировано очередное правонарушение. Водитель припарковал автомобиль прямо на тротуаре в центре города.

Водитель чёрного авто Hyundai Creta припарковал машину прямо на тротуаре в районе улицы Калинина, 35, за что и получил штраф от сотрудников ГИБДД.

Своей вины автохам не признал. Он посчитал, что транспортное средство оставил на въезде во двор, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.