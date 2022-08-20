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сегодня, 15:51 0

В Благовещенске наказали очередного автохама

Своей вины водитель не признал

В Благовещенске наказали очередного автохама
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Накануне в Благовещенске было зафиксировано очередное правонарушение. Водитель припарковал автомобиль прямо на тротуаре в центре города.

Водитель чёрного авто Hyundai Creta припарковал машину прямо на тротуаре в районе улицы Калинина, 35, за что и получил штраф от сотрудников ГИБДД.

Своей вины автохам не признал. Он посчитал, что транспортное средство оставил на въезде во двор, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

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#транспорт

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