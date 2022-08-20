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Василий Орлов: «В рамках местного бюджета вполне можно выделить овощной набор»

Губернатор попросил глав районов внимательнее работать с людьми, пострадавшими от паводка

Василий Орлов: «В рамках местного бюджета вполне можно выделить овощной набор»
Фото: Амур.инфо

Губернатор Приамурья Василий Орлов провёл заседание КЧС, на котором обсудили ликвидацию последствий паводка, сообщает региональное правительство.

Как рассказал зампред областного правительства Алексей Севостьянов, в Магдагачинском, Сковородинском районах, Тынде и Тындинском округе не осталось подтопленных домов, участков и дорог, специалисты уже выполнили первоочерёдные аварийно-восстановительные работы. В 20 домах откачали воду, 51 жилище просушили, со 101 приусадебного участка вывезли в общей сложности 374 кубометра мусора.

Уточняется, что амурчане, пострадавшие от паводка, уже подали документы на оказание финансовой помощи. Их проверили, в ближайшее время люди начнут получать деньги.

Министерство ЖКХ региона определило, что 98 домов в Ивановке Зейского района и пять в Сковородинском районе нуждаются в запасах угля и дров, топливо доставят до 1 октября. Кроме того, в Ивановке по 97 адресам проверят состояние печей. Предварительно уже посчитали, что на ремонт одной с учётом материалов, их доставки и самих работ потребуется 117 тысяч рублей.

Минсельхоз области ещё составляет список амурчан, чьи приусадебные участки затопило. Пострадавшие получат картофель и овощи, а владельцам сельхозживотных выделят деньги на покупку корма.

— Прошу глав внимательнее работать с людьми. Помощь овощами выделяется только тем, у кого огороды были на одном участке с подтопленными домами. Но ситуации бывают разные, и на местах их видно лучше. Если вы знаете, что семья нуждается в помощи, но не попадает под областные программы, с ней нужно отработать индивидуально. Это могут быть многодетные семьи или ветераны, люди в сложной жизненной ситуации – те, кому действительно нужна помощь. В рамках местного бюджета вполне можно выделить овощной набор, корм для животных, в сложных случаях обратиться к нам, – прокомментировал Василий Орлов.

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#большая вода #губернатор #помощь

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