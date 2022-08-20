Василий Орлов: «В рамках местного бюджета вполне можно выделить овощной набор»

Губернатор Приамурья Василий Орлов провёл заседание КЧС, на котором обсудили ликвидацию последствий паводка, сообщает региональное правительство.

Как рассказал зампред областного правительства Алексей Севостьянов, в Магдагачинском, Сковородинском районах, Тынде и Тындинском округе не осталось подтопленных домов, участков и дорог, специалисты уже выполнили первоочерёдные аварийно-восстановительные работы. В 20 домах откачали воду, 51 жилище просушили, со 101 приусадебного участка вывезли в общей сложности 374 кубометра мусора.

Уточняется, что амурчане, пострадавшие от паводка, уже подали документы на оказание финансовой помощи. Их проверили, в ближайшее время люди начнут получать деньги.

Министерство ЖКХ региона определило, что 98 домов в Ивановке Зейского района и пять в Сковородинском районе нуждаются в запасах угля и дров, топливо доставят до 1 октября. Кроме того, в Ивановке по 97 адресам проверят состояние печей. Предварительно уже посчитали, что на ремонт одной с учётом материалов, их доставки и самих работ потребуется 117 тысяч рублей.

Минсельхоз области ещё составляет список амурчан, чьи приусадебные участки затопило. Пострадавшие получат картофель и овощи, а владельцам сельхозживотных выделят деньги на покупку корма.

— Прошу глав внимательнее работать с людьми. Помощь овощами выделяется только тем, у кого огороды были на одном участке с подтопленными домами. Но ситуации бывают разные, и на местах их видно лучше. Если вы знаете, что семья нуждается в помощи, но не попадает под областные программы, с ней нужно отработать индивидуально. Это могут быть многодетные семьи или ветераны, люди в сложной жизненной ситуации – те, кому действительно нужна помощь. В рамках местного бюджета вполне можно выделить овощной набор, корм для животных, в сложных случаях обратиться к нам, – прокомментировал Василий Орлов.