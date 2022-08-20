Россияне должны нести финансовую ответственность за выброшенных животных

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты онлайн-опроса. Согласно им, каждый второй респондент предлагает ввести финансовую ответственность для недобросовестных хозяев домашних животных.

В опросе приняли участие 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Большинство респондентов считают, что люди, бросившие своих питомцев, должны нести за это ответственность, пишет ТАСС.

— Россияне оказались единодушны в том, что недобросовестные хозяева, бросившие животное на улице, должны нести за это ответственность. Каждый второй предлагает ввести финансовую ответственность, а именно оплату затрат на отлов и содержание животного – 55 %, – говорится в сообщении.

Административный штраф или обязательные работы считает целесообразными каждый четвертый опрошенный. Молодежь, в возрасте 18 – 34 лет, выбирает этот вариант чаще (29-28 %). За более строгую, уголовную ответственность высказались 15 %, среди молодежи ее поддержали 22 %.

Как показало социологическое исследование, 71 % респондентов относятся к бездомным животным с сочувствием. 90 % опрошенных сообщили, что на улицах их города встречаются такие животные, о нападении бездомных животных на людей слышали 35 %, еще 6 % сами подвергались нападению.

Как решить проблему бездомных животных

66 % опрошенных, отвечая на вопрос о возможных способах решения проблемы, указали на необходимость отлавливать животных и помещать их в питомники, ища новых хозяев. За отлов, стерилизацию и чипирование с последующим выпуском обратно на улицу высказался 41 % участвовавших в опросе.

За кардинальные меры выступило меньшинство. Так, идею отстрела поддерживают 13 % опрошенных, еще 4 % – за усыпление таких животных.

Как выяснилось, большинство опрошенных не знает, куда надо сообщать о бездомном животном.