Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:07 0

В Госдуме предложили запретить онлайн-продажу ряда медицинских препаратов

Речь идет о лекарственных средствах для медикаментозного аборта

В Госдуме предложили запретить онлайн-продажу ряда медицинских препаратов
Фото: Амур.инфо

Соответствующую поправку подготовили в законопроект об онлайн-торговле рецептурными лекарственными препаратами.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей единоросс Татьяна Буцкая предлагает запретить продавать препараты для медикаментозного аборта в онлайн-аптеках.

— Считаю необходимым дополнить запрет и распространить его на дистанционную продажу лекарственных препаратов для медикаментозного аборта. Уже подготовлена соответствующая поправка в законопроект, которая будет внесена ко второму чтению, – сообщила ТАСС первый зампред Госдумы в пятницу.

27 июля замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что законопроект об онлайн-торговле рецептурными лекарственными препаратами может быть внесен на рассмотрение Госдумы в ходе осенней сессии.

Законопроект предусматривает экспериментальный режим. Так, дистанционная торговля ограниченным кругом рецептурных лекарств будет запущена в Москве, Московской и Белгородской областях. Есть целый список лекарств, которые все-таки будет запрещено покупать онлайн. Это лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие вещества, радиофармацевтические лекарственные препараты, иммунобиологические лекарственные препараты, режим хранения которых ниже 15 градусов Цельсия, с содержанием спирта свыше 25 %, лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями.

Просмотров всего: 174

#закон #медицина

распечатать


Происшествия

Амурчанин пошёл с вилами на соседей
Происшествия

В Владивостоке в детском лагере отравились воспитанники
Экономика

Газ для авто в Амурской области подешевел на пять рублей
Происшествия

В Амурской области бывший полицейский обвиняется в получении взятки