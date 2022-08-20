В Госдуме предложили запретить онлайн-продажу ряда медицинских препаратов

Соответствующую поправку подготовили в законопроект об онлайн-торговле рецептурными лекарственными препаратами.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей единоросс Татьяна Буцкая предлагает запретить продавать препараты для медикаментозного аборта в онлайн-аптеках.

— Считаю необходимым дополнить запрет и распространить его на дистанционную продажу лекарственных препаратов для медикаментозного аборта. Уже подготовлена соответствующая поправка в законопроект, которая будет внесена ко второму чтению, – сообщила ТАСС первый зампред Госдумы в пятницу.

27 июля замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что законопроект об онлайн-торговле рецептурными лекарственными препаратами может быть внесен на рассмотрение Госдумы в ходе осенней сессии.

Законопроект предусматривает экспериментальный режим. Так, дистанционная торговля ограниченным кругом рецептурных лекарств будет запущена в Москве, Московской и Белгородской областях. Есть целый список лекарств, которые все-таки будет запрещено покупать онлайн. Это лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие вещества, радиофармацевтические лекарственные препараты, иммунобиологические лекарственные препараты, режим хранения которых ниже 15 градусов Цельсия, с содержанием спирта свыше 25 %, лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями.