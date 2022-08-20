К масочному режиму возвращаются жители Амурской области

Накануне на заседании КЧС в правительстве области обсудили эпидемиологическую обстановку. Глава амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова сообщила, что в регионе снова обостряется ситуация с заболеваемостью COVID-19.

На территории области циркулирует «омикрон» двух модификаций, который характеризуется высокой контагиозностью. Рост числа случаев за последнюю неделю превысил 65 %. В эпидпроцесс вовлечены все районы Амурской области.

Больше всего заболевших среди амурчан старше 50 лет и младше года. В 98 % случаях заболевание протекает в форме ОРВИ. Однако, количество госпитализаций постепенно растет.

По мнению Ольги Кургановой, коллективный иммунитет в регионе недостаточно высокий. Низкими на сегодняшний день остаются и темпы вакцинации.

Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в местах скопления людей, а также дезинфекцию в общественном транспорте.

Как рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения области Оксана Химиченко, в регионе развернуто 190 коек, из них 158 коек инфекционного профиля в пяти госпиталях. Также работают четыре провизорных госпиталя, способные вместить 32 человека.

Зарегистрировано 1 037 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 131 – дети. Госпитализировано 133 жителя области.

В медицинских организациях сохраняется масочный режим, работают фильтры. Количество ИХА-тестов в регионе достаточно, все пациенты, обратившиеся в поликлиники с признаками ОРВИ, проходят исследования на коронавирус.

В поликлиниках продолжается вакцинация от коронавируса, в ближайшее время медицинские организации получат также вакцину от гриппа.

Губернатор Приамурья поручил главам территорий и областному минздраву усилить работу по вакцинации жителей области от новой коронавирусной инфекции.

— Пока позволяет время, необходимо усилить работу по вакцинации. Нет смысла ждать обострения ситуации. Вакцины в области достаточно. Главам нужно возобновить работу с крупными работодателями, организовать ревакцинацию сотрудников – у многих уже подошли сроки, когда нужно ставить прививку. Министерству здравоохранения необходимо подключиться и возобновить работу по выезду на предприятия для вакцинации, – сказал Василий Орлов.