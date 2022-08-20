Вандалы в Белогорске портят автобусные QR-остановки

На современных автобусных остановках в Белогорске зафиксированы случаи порчи и уничтожения специальных стикеров, позволяющих пассажирам узнать точное время прибытия общественного транспорта.

В настоящее время в систему включены 167 остановочных пунктов. Общее число просмотров QR-кодов близится к 100 тысячам, сообщает телеграм-канал Белогорска. Но пока одни жители пользуются удобной системой, другие портят стикеры.

Фото: Телеграм-канал Белогорска



— Несколько сообщений о сорванных, повреждённых стикерах поступили от пассажиров, пользующихся маршрутами в микрорайонах: Центральный, Транспортный, База-57. Кто это делает, пока не установлено. Но очевидно, что проект кое-кого очень раздражает, – пояснила замглавы администрации по информационным технологиям Марина Зингер.