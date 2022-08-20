Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:57 0

Вандалы в Белогорске портят автобусные QR-остановки

Из-за них пассажиры не могут узнать точное время прибытия транспорта

Вандалы в Белогорске портят автобусные QR-остановки
Фото: телеграм-канал Белогорска

На современных автобусных остановках в Белогорске зафиксированы случаи порчи и уничтожения специальных стикеров, позволяющих пассажирам узнать точное время прибытия общественного транспорта.

В настоящее время в систему включены 167 остановочных пунктов. Общее число просмотров QR-кодов близится к 100 тысячам, сообщает телеграм-канал Белогорска. Но пока одни жители пользуются удобной системой, другие портят стикеры.

Фото: Телеграм-канал Белогорска

— Несколько сообщений о сорванных, повреждённых стикерах поступили от пассажиров, пользующихся маршрутами в микрорайонах: Центральный, Транспортный, База-57. Кто это делает, пока не установлено. Но очевидно, что проект кое-кого очень раздражает, – пояснила замглавы администрации по информационным технологиям Марина Зингер.

Просмотров всего: 99

#Белогорск #происшествия

распечатать


Общество

14 суток в изоляторе проведет угонщик авто из Чигирей
Происшествия

Подросток устроил поджог в амурском селе
Происшествия

18-летний амурчанин с ножом гнался за собутыльником
В России и мире

Звезду «Дома-2» Викторию Романец обокрали во Франции