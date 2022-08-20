На отечественном рынке труда появился новый «супертренд»

Из-за санкций на рынке труда особое место заняли специалисты по ремонту техники, их зарплаты не уступают высококвалифицированным кадрам офисных специальностей.

Такой вывод сделала рекрутер Наталья Данина в интервью радио Sputnik. По ею мнению, в условиях санкций на производственных предприятиях «вырос спрос на синие воротнички, на людей, которые умеют ремонтировать разное оборудование».

— На рынке труда как были, так и нужны IT-специалисты, они всегда в тренде. Но у нас есть и новые горячие тренды. Умение собирать нечто новое из старого – это один из супертрендов, – поделилась наблюдением Наталья Данина.

Вывод вполне логичен. Антироссийские санкции привели к ограничению поставок в страну разного рода оборудования и электроники, на этом фоне вырос спрос на её ремонт, а значит, и на труд тех, кто его производит.

— Зарплата специалиста, способного качественно отремонтировать то или иное оборудование, не отличается от доходов белых воротничков, – добавила эксперт по рынку труда.

Также Наталья Данина уточнила, что расхожие представления о том, что синие воротнички в России зарабатывают меньше белых воротничков, ошибочны.

— У людей, которые умеют работать руками, и раньше были очень высокие зарплаты, а теперь такие специалисты востребованы на рынке труда ещё больше. По цифрам сложно сказать, но в Москве зарплата такого человека выше или сопоставима с доходом офисных работников, – отметила эксперт по найму.