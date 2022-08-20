Юные амурчане встретятся с Безруковым и Хабенским

Фото: пресс-секретарь министерства культуры и национальной политики Амурской области

Первый Детский культурный форум станет местом встречи одаренных детей, педагогов, деятелей культуры для обмена творческим опытом и демонстрации своих достижений. С 25 по 27 августа 2022 года в Москве на ВДНХ ребята будут выступать, знакомиться и даже учиться.

Каждый регион России, а также дружественные страны направят на форум свою делегацию.

Приамурье представят семь талантливых ребят в возрасте от 12 до 17 лет. В состав амурской делегации по различным номинациям включены:

«Эстрадный вокал», «Музыкальное искусство» – Алена Москалева;

«Художественное чтение, режиссура» и «Театральное искусство» – Дарья Подстрелова;

«Музейная деятельность» – Иван Романцев;

«Изобразительное искусство» – Екатерина Умрихина;

«Хореография», «Хореографическое искусство» – София Петрова;

«Кино и анимация» – Алиса Мироненко;

«Традиционные и новые медиа» – Анна Николаева.

— Дети занимаются в разных жанрах и, несмотря на свой юный возраст, все имеют значимые награды и достижения, – отметила министр культуры и национальной политики области Надежда Доргунова. – Впереди их ждут не только выступления, но и встречи с деятелями культуры, экскурсии и мастер-классы.

Сопровождать группу будет директор Амурского колледжа искусств и культуры Ольга Мордвинова.

Всего в форуме примут участие более 1 500 одаренных детей из всех регионов Российской Федерации. В течение трёх дней график участников будет наполнен мастер-классами, интенсивами, выставками, выступлениями на концертах. Ребята познакомятся с возможностями профессиональных учебных заведений и обязательно совершат экскурсию по главным достопримечательностям Москвы.

Программа форума включает секции по таким тематическим направлениям, как музыка, киноискусство, анимация, изобразительное искусство, хореография, актёрское мастерство и другие, а также встречи с такими деятелями искусств, как Сергей Безруков, Игорь Бутман, Николай Цискаридзе, Юрий Башмет, Константин Хабенский, Екатерина Мечетина.

Одним из знаковых мероприятий форума станет диалог с Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. У детей будет возможность представить свои проекты, направленные на поддержку отрасли культуры и детского творчества. Лучший проект может получить федеральное финансирование.