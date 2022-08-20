Амурский минтранс готовится к возможному повторению паводка

В Амурской области для сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений сформировали резерв материально-технических средств, создали запас инертных материалов, водопропускных труб, приобрели средний автодорожный разборный мост, сообщает пресс-служба минтранса Приамурья.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин рассказал, что средства разместили на хранение в Серышевском и Мазановском районах области. При необходимости их используют при возникновении паводковых размывов для восстановления дорог и пострадавших мостов, а также для организации временных объездов. В декабре 2021 года Амурупрадор и подрядные организации по 18 госконтрактам завезли 370 тысяч кубометров инертных материалов, отремонтировали почти 120 километров дорог регионального значения в гравийном исполнении, предотвратили повреждение 1 200 километров автомобильных дорог, задействованных при доставке материалов.

— Решение по заблаговременной контрактации на ремонт дорог считаем эффективным, вводим его в практику. На предстоящий зимний период до 1 марта планируется завоз инертных материалов для ремонта 100 километров региональных дорог с переходящим типом покрытия. Завезенный материал будет использован в ремонте дорог Благовещенского, Ивановского, Тамбовского, Свободненского, Константиновского, Шимановского, Серышевского и Октябрьского районов. В Зейском районе готовим заключение соглашения с компанией, осуществляющей добычу полезных ископаемых на территории района, на взаимодействие в восстановлении разрушенных участков дороги Зея – Золотая Гора тяжеловесным транспортом. Эту работу продолжим в других муниципалитетах, – отметил Александр Зеленин.