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20августа
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сегодня, 07:57 0

Переход на газовое топливо для автомобилистов станет значительно дешевле

Правительство в два раза увеличило долю субсидирования этих расходов

Переход на газовое топливо для автомобилистов станет значительно дешевле
Фото: Амур.инфо

В планах сделать газовое топливо более привлекательным для автомобилистов. Вместе с экономическим стимулированием развивается и инфраструктура газовых заправок.

Государство берет на себя часть расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ или метан. Причем доля субсидирования в 2022 году вырастет в два раза, с 24 до 48 % от общей стоимости работ.

Это решение должно, по мнению специалистов, простимулировать перевод транспорта с бензина на метан и поддержать спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан.

Работа ведется в рамках госпрограммы «Развитие энергетики», которая предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 миллиарда кубометров по итогам 2024 года. Наряду с этим развивается необходимая инфраструктура: в течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тысячи газовых заправок.

Для производства топлива планируется разработать отечественное оборудование. На эти цели правительство уже выделило миллиард рублей.

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#транспорт #экономика #энергетика

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