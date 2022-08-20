Переход на газовое топливо для автомобилистов станет значительно дешевле

В планах сделать газовое топливо более привлекательным для автомобилистов. Вместе с экономическим стимулированием развивается и инфраструктура газовых заправок.

Государство берет на себя часть расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ или метан. Причем доля субсидирования в 2022 году вырастет в два раза, с 24 до 48 % от общей стоимости работ.

Это решение должно, по мнению специалистов, простимулировать перевод транспорта с бензина на метан и поддержать спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан.

Работа ведется в рамках госпрограммы «Развитие энергетики», которая предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 миллиарда кубометров по итогам 2024 года. Наряду с этим развивается необходимая инфраструктура: в течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тысячи газовых заправок.

Для производства топлива планируется разработать отечественное оборудование. На эти цели правительство уже выделило миллиард рублей.