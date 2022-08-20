Зачем благовещенцам регистрировать квадрокоптеры

Фото: Фёдор Юрков

Технический прогресс – явление непрерывное, личным квадрокоптером жителей Благовещенска и области уже не удивить. Однако амурчанам не стоит забывать, что соседство с Китаем накладывает определённые ограничения на использование дронов. Нарушение этих ограничений, как правило, сопровождается многотысячными штрафами.

Беспилотник, дрон, квадрокоптер

Для начала стоит разъяснить, почему законодательство упорно именует квадрокоптер беспилотником. Технически беспилотником называется любой летательный аппарат любого размера, в котором нет пилота. Но дело в том, что не любой беспилотник – квадрокоптер.

Около 100 процентов всех коммерческих аппаратов – квадрокоптеры. Если аппарат так называется, значит он оснащён минимум четырьмя винтами, которые держат его в воздухе как вертолёт, на них же он и перемещается. Существуют также беспилотники, которые выглядят и летают как самолёт – у них есть крылья, а мотор всего один и направлен вперёд. Для того чтобы непрерывно снимать одну точку земной поверхности, такому аппарату приходится летать кругами, что требует подготовки удалённого пилота.

Такие аппараты очень редко используются в коммерческих и развлекательных целях. Но с точки зрения закона неважно, сколько винтов имеет тот или иной беспилотник и по какой схеме он сконструирован – важен сам факт того, что он может быть средством воздушной фото- и видеосъемки.

фото: Андрей Шишов

Масштаб проблемы

По данным погранслужбы ФСБ, 21 июля 2022 года за нарушение правил использования дрона в воздушном пространстве оштрафован житель Благовещенска 1983 года рождения. Сообщается, что в развлекательных целях он запустил квадрокоптер от улицы Мухина до 50 лет Октября.

О сумме взыскания не сообщается, но часть 2 статьи 11.4 КоАП в случае её применения к физлицам предусматривает штраф с нижним пределом от тридцати тысяч и верхним – до пятидесяти.

С начала текущего года в пограничной зоне зафиксировано шесть подобных нарушений воздушного пространства. По материалам, представленным погрануправлением ФСБ в Хабаровский территориальный отдел государственного авиационного надзора, всем нарушителям вынесены штрафы в размере 30 тысяч рублей.

фото: Андрей Шишов

Закон есть закон

В соответствии с требованиями правовых актов, вдоль границы России установлена зона воздушного пространства шириной 25 километров с особым режимом использования. Указанная зона «накрывает» не только областной центр, но и некоторые пригороды, такие как Чигири, село Садовое или Моховая Падь. Судя по карте, указанная зона заканчивается примерно за два километра до села Новотроицкое. Запускаемые здесь квадрокоптеры, как и вообще любые частные беспилотники, подлежат регистрации в Росавиации, полное название которой – Федеральное агентство воздушного транспорта.

На учёт нужно ставить беспилотники весом от 150 граммов. Есть несколько способов сделать так, чтобы Росавиация узнала о вашей новой забаве: отправить заявление по почте в Москву, по адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 2. На конверте сделать отметку «учет БВС».

Также заявку можно отправить через Портал учёта беспилотных воздушных судов – есть и такой в России. Аналогичная возможность предоставляется порталом «Госуслуги». К заявлению нужно приложить фотографию беспилотника, а поставить на учёт его нужно в течение десяти рабочих дней после покупки.

В ответ на ваше заявление Росавиация в течение примерно трёх недель пришлет уведомление о постановке на учет или об отказе. Причины отказа должны быть всегда обозначены. В полученном уведомлении будет указан учетный номер. Его нужно нанести на беспилотник прежде, чем тот начнет летать.

Но это ещё не все документы, которые нужны для того, чтобы ваш беспилотник начал красиво снимать чью-то свадьбу. Для того чтобы хоть как-то на законных основаниях эксплуатировать квадрокоптер в Благовещенске, необходимо оформить ещё два разрешения.

Для полётов в вышеупомянутой пограничной зоне необходимо оформлять разрешение в управлении ФСБ России, которое находится в Благовещенске на улице Пионерской, 22.

Для проведения того, что на чиновничьем языке называется «авиационными работами», на территории муниципалитета необходимо также оформлять разрешение в его администрации. В Благовещенске данным вопросом занимается мобилизационный отдел.

Процедуры эти долгие, но если ими пренебречь, владелец квадрокоптера получит двойной штраф – от ФСБ за полёты в пограничной зоне, от администрации – за несогласованный запуск на территории города. Всё, что нужно знать в этом случае – штрафы начинаются от 30 тысяч рублей.

фото: Фёдор Юрков

После того, как все формальности с регистрацией выполнены, при запусках квадрокоптера стоит знать о некоторых правилах, которые нельзя нарушать: