На портале Госуслуги запущен новый сервис для многодетных семей

Ранее для получения выплаты от государства при погашении ипотеки многодетным семьям необходимо было обращаться лично в банк, выдавший кредит. Теперь же заявление на субсидию до 450 тысяч рублей можно оформить онлайн, через портал Госуслуг.

Выплата положена семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года появился третий или последующий ребёнок. Возраст старших детей и наличие регистрации брака не имеют значения. Кредитный договор должен быть подписан до 1 июля 2024 года. Услугу по выплате предоставляет портал Дом.рф.

Субсидию можно будет использовать для уменьшения суммы платежа либо для сокращения срока кредита.

Выплату можно получить на погашение ипотеки, выданной на следующие цели:

• покупка жилья в строящемся доме, новостройках или на вторичном рынке;

• приобретение и строительство дома;

• покупка земельного участка под ИЖС, садоводство и подсобное хозяйство;

• на другие цели, предусмотренные программой.

При этом понадобятся следующие документы:

• Паспорт заявителя;

• Свидетельства о рождении всех детей;

• Паспорта детей старше 14 лет;

• Кредитный договор (если было рефинансирование, нужны оба договора);

• Документ о приобретении или строительстве недвижимости (например, договор купли-продажи);

• Договор поручительства (если заявку подает поручитель).

Для подачи заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись Госуслуг. Подать заявление может сам заёмщик или его поручитель, сообщает министерство цифрового развития и связи Амурской области.