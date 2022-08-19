14 суток в изоляторе проведет угонщик авто из Чигирей

ДТП произошло вечером 18 августа на 11 километре автодороги Благовещенск - Бибиково и стало результатом погони за угонщиком автомобиля.

Как ранее писало Амуринфо, 18 августа мужчина угнал синюю Toyota Hilux из села Чигири и попытался скрыться на ней от хозяев. Владельцы бросились в погоню. Угонщик не справился с управлением и вылетел с трассы, зацепив преследователей. В результате столкновения оба авто съехали с проезжей части и опрокинулись, а угонщик с травмами был доставлен в Амурскую областную клиническую больницу.

Как удалось выяснить полицейским, за рулем угнанного авто находился мужчина 1991 года рождения. Водитель был пьян, без прав, к тому же вору не пришло в голову пристегнуться. За нарушения правил дорожного движения виновник ДТП проведет 14 суток в изоляторе временного содержания, куда его уже поместили.

Но это мелочи, куда более серьезное наказание грозит ему впоследствии. В ходе расследования полицейские установили причастность виновника ДТП не только к угону разбитого им авто, но и к краже сотового телефона стоимостью 13 тысяч рублей. Это преступление было совершено 1 августа в одном из медицинских учреждений областного центра, в котором подозреваемый проходил лечение. Оба деяния предусматривают уголовную ответственность, дела находятся в производстве.

Во время оперативной съемки задержанный рассказывает, что он был пьян в момент угона, а на авто планировал отправиться "за Викой, которая в Хабаровск уехала".