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19августа
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Шеф-повар Константин Ивлев в честь юбилея жены устроил пышный праздник на корабле

Валерия Куденкова отметила 30-летие

Шеф-повар Константин Ивлев в честь юбилея жены устроил пышный праздник на корабле
Фото: graziamagazine.ru

На днях супруге Константина Ивлева исполнилось 30 лет. В честь юбилея Валерии Куденковой шеф-повар устроил шумную вечеринку на корабле, сообщает «СтарХит».

Константин Ивлев организовал день рождения любимой жены на роскошной яхте. В ресторане корабля средний чек на человека начинается от четырёх тысяч рублей. Гости праздника показали в соцсетях, как проходило мероприятие.

48-летний шеф-повар был счастлив порадовать Валерию. В честь возлюбленной он произнёс трогательную речь, которая заставила умиляться всех присутствующих.

Вечеринка продолжилась зажигательными танцами под выступление Родиона Газманова. Именинница красовалась в облегающем чёрном платье, демонстрируя стройные ноги. А ведь всего несколько месяцев назад Куденкова впервые стала мамой. Для шеф-повара дочь стала третьим ребёнком.

Ранее Константин был много лет женат на Марии. В браке у супругов родились сын и дочь. Их развод сопровождался громким скандалом. Бывшая супруга обвинила мужа в измене и жёстко высказывалась о его пассии.

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#праздники #шоу-бизнес

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