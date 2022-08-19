Шеф-повар Константин Ивлев в честь юбилея жены устроил пышный праздник на корабле
Валерия Куденкова отметила 30-летие
На днях супруге Константина Ивлева исполнилось 30 лет. В честь юбилея Валерии Куденковой шеф-повар устроил шумную вечеринку на корабле, сообщает «СтарХит».
Константин Ивлев организовал день рождения любимой жены на роскошной яхте. В ресторане корабля средний чек на человека начинается от четырёх тысяч рублей. Гости праздника показали в соцсетях, как проходило мероприятие.
48-летний шеф-повар был счастлив порадовать Валерию. В честь возлюбленной он произнёс трогательную речь, которая заставила умиляться всех присутствующих.
Вечеринка продолжилась зажигательными танцами под выступление Родиона Газманова. Именинница красовалась в облегающем чёрном платье, демонстрируя стройные ноги. А ведь всего несколько месяцев назад Куденкова впервые стала мамой. Для шеф-повара дочь стала третьим ребёнком.
Ранее Константин был много лет женат на Марии. В браке у супругов родились сын и дочь. Их развод сопровождался громким скандалом. Бывшая супруга обвинила мужа в измене и жёстко высказывалась о его пассии.
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