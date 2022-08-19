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19августа
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сегодня, 18:06 0

Амурские дорожники восстановили 23 участка трасс, поврежденных паводком

На КЧС обсудили ход аварийно-восстановительных работ в регионе

Амурские дорожники восстановили 23 участка трасс, поврежденных паводком
Фото: Амур.инфо

За прошедшую неделю восстановлен проезд во всех населенных пунктах Магдагачинского района, в пяти населенных пунктах Зейского района и в одном населенном пункте Тындинского района. Из 29 участков дорог, поврежденных паводком, 23 уже восстановлено, сообщает пресс-служба областного правительства.

Без транспортного сообщения все еще остаются семь населенных пунктов: села Ивановка, Осежено, Златоустовск, Сиан, Ивановское, Амуро-Балтийск и Ольгинск. Аварийно-восстановительные работы на дорогах к этим селам продолжаются.

На подъезде к селу Ивановка подрядчик обустраивает временный объезд на четвёртом километре дороги. Работы планируется завершить к выходным.

На размытом участке дороги Восточный – Маревый подрядчик приступил к восстановлению подходов к мосту, работы планируется завершить также на выходных.

На участке дороги Талдан – Осежено ожидается спад воды, после чего можно будет оценить состояние участка.

В Селемджинском районе в выходные планируется завершить восстановительные работы на паромной переправе.

Минтрансом области сформирована комиссия по оценке пострадавших дорог, 18 августа комиссия приступила к работе в Сковородинском районе. Это первый район, который проинспектируют проверяющие.

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#дороги #природа

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