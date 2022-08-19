Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19августа
Предыдущая новость
сегодня, 18:33 0

Победители фотоконкурса посетили амурский космодром

Работы участников фотоконкурса «Звезды здесь ближе» выставлены в Циолковском

Победители фотоконкурса посетили амурский космодром
Фото: Оксана Савченко

С 15 по 20 августа в Циолковском в фойе местной администрации организована передвижная выставка «Звезды здесь ближе». Посетители могут увидеть работы участников одноименного фотоконкурса, который был проведен по инициативе сенатора РФ от Амурской области Артема Шейкина среди амурских фотографов-любителей – как детей и молодежи, так и взрослых.

Этот конкурс посвятили 165-летию со дня рождения основоположника космонавтики, создателя теории межпланетных сообщений Константина Циолковского.

В июле, когда организаторы подводили итоги конкурса, победители получили сертификаты на уникальную экскурсионную программу – на космодром Восточный. 18 августа призеры побывали на новейшем и самом молодом космодроме в мире, узнали об истории и перспективах развития отечественной ракетно-космической отрасли.

Сам конкурс завершился, но его мероприятия продолжаются. Работы победителей и участников конкурса будут представлены на выставках в городах и районах области. А в сентябре юбилей великого ученого будут отмечать в Циолковском, и фотоработы конкурса «Звезды здесь ближе» будут продемонстрированы на выставке в честь празднования.

— Будем и дальше поддерживать талантливых амурчан через наши творческие и образовательные проекты. Продолжение следует! – отметил Артем Шейкин, рассказывая о конкурсе в своем Telegram.

Просмотров всего: 13

#конкурсы #космодром #Циолковский

распечатать


Культура

Благовещенские КВНщики выступят в эфире Первого канала

Общество

В Благовещенске стартует конкурс «Утилизируй правильно»
Общество

В Амурской области в пятницу дождливо
Общество

Школьники из Амурской области и Амвросиевского района ДНР встретились в Москве