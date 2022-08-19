Победители фотоконкурса посетили амурский космодром

Фото: Оксана Савченко

С 15 по 20 августа в Циолковском в фойе местной администрации организована передвижная выставка «Звезды здесь ближе». Посетители могут увидеть работы участников одноименного фотоконкурса, который был проведен по инициативе сенатора РФ от Амурской области Артема Шейкина среди амурских фотографов-любителей – как детей и молодежи, так и взрослых.

Этот конкурс посвятили 165-летию со дня рождения основоположника космонавтики, создателя теории межпланетных сообщений Константина Циолковского.

В июле, когда организаторы подводили итоги конкурса, победители получили сертификаты на уникальную экскурсионную программу – на космодром Восточный. 18 августа призеры побывали на новейшем и самом молодом космодроме в мире, узнали об истории и перспективах развития отечественной ракетно-космической отрасли.

Сам конкурс завершился, но его мероприятия продолжаются. Работы победителей и участников конкурса будут представлены на выставках в городах и районах области. А в сентябре юбилей великого ученого будут отмечать в Циолковском, и фотоработы конкурса «Звезды здесь ближе» будут продемонстрированы на выставке в честь празднования.

— Будем и дальше поддерживать талантливых амурчан через наши творческие и образовательные проекты. Продолжение следует! – отметил Артем Шейкин, рассказывая о конкурсе в своем Telegram.