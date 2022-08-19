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19августа
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Блогер Елена Блиновская рассказала о замершей беременности и проблемах в семье

Блиновская призналась, что её жизнь не всегда была безоблачной и счастливой

Блогер Елена Блиновская рассказала о замершей беременности и проблемах в семье
Фото: paparazzi.ru

Елена Блиновская стала известна как создатель марафонов желаний. Блогер учит пользователей Сети правильно ставить и реализовывать свои цели. Недавно Елену пригласили вести шоу на телеканале ТВ-3, сообщает «СтарХит».

40-летняя Блиновская признаётся, что сама прошла через всё, чем делится на своих курсах. По словам Елены, её жизнь не всегда была безоблачной и счастливой, в ней было много боли, страданий и проблем. Но она смогла измениться и теперь готова делиться своими знаниями с другими.

Блиновская откровенно рассказала, что у неё были сложные отношения со свекровью, которые она старалась наладить. Она ревновала мужа, страдала из-за замершей беременности и доказывала отцу, что достойна любви.

Поклонников Елены удивило её признание о замершей беременности. Ранее создатель марафонов желаний настолько не откровенничала, хотя часто рассказывала про четверых детей – троих сыновьях и долгожданной дочери, родившейся год назад.

Недавно Блиновскую пригласили стать ведущей шоу на ТВ-3 под названием «Дом исполнения желаний». Бизнесвумен рассказала, что в рамках этого проекта она будет менять жизнь зрительниц к лучшему. По её словам, в программе будут затронуты кулинарные и трэвел-темы, а также будет проходить марафон отношений. Ролики с Блиновской планируют выпускать в эфир в течение всего дня, чтобы вдохновить аудиторию к переменам в жизни.

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#шоу-бизнес

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