В Амурской области могут снова ввести масочный режим

Фото: Светлана Митина

Обновлено: 17:08



В данный момент в правительстве Амурской области идет оперативный штаб, в повестке которого значится доклад Ольги Кургановой. Глава амурского управления Роспотребнадзора расскажет о росте заболеваемости коронавирусом и возможно предложит ввести ряд ограничительных мероприятий. Об этом сообщает телеграм-канал «Амурская область, взгляд изнутри».

В частности, Ольга Курганова может рекомендовать главам и руководителям организаций обеспечить масочный режим в местах скопления людей в закрытых помещениях, обеспечить режим дезинфекции мест массового пребывания людей и транспорта, а также активизировать работу с гражданами по вакцинации.

Отметим, что по данным портала «стопкоронавирус.рф» число заболевших COVID-19 в Приамурье постоянно растет: если в прошлый четверг, 11 августа, было выявлено 49 новых случаев, то вчера, 18 августа, уже 99.

Вместе с тем уровень коллективного иммунитета в регионе достаточно низкий – всего 10,4 %.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в тех регионах, где показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч человек.

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По данным на 19 августа в Амурской области зафиксировано 115 новых случаев заражения. При этом госпитализация потребовалась 15 больным, сообщает портал «стопкоронавирус.рф».