Подросток устроил поджог в амурском селе

Сотрудники уголовного розыска установили личность несовершеннолетнего, подозреваемого в совершении умышленного поджога в многоквартирном доме, сообщает управление МВД России по Амурской области.

В мае в одной из квартир многоквартирного жилого дома, принадлежащего Березовской администрации, произошел пожар. Огонь сильно повредил жилое помещение, ущерб составил более 500 тысяч рублей.

Пожарно-техническая экспертиза установила, что причиной возгорания стал поджог. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к произошедшему может быть причастен 14-летний местный житель.

Предварительно установлено, что юный амурчанин днем 7 мая проник в жилище, в котором на тот момент никто не проживал. Находясь в квартире, подросток нашел бутылку, наполненную жидкостью с резким запахом. Несовершеннолетний вылил её на пол и поджег зажигалкой. Огонь стремительно распространился по квартире, а испугавшийся подросток сбежал с места происшествия.

Следственным отделом МО МВД России «Ивановский» возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Молодому амурчанину может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, либо принудительные работы на тот же срок.