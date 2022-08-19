Благовещенские КВНщики выступят в эфире Первого канала
Команда стала обладателем Гран-при кубка КВН
Команда «Сборная Благовещенска» приняла участие в кубке КВН в рамках проходящего фестиваля «Таврида. Арт». Из 67 команд, принявших участие в кубке, организаторы отобрали 11 коллективов для участия в Гала-концерте. В их числе оказались и амурчане.
Команда КВН «Сборная Благовещенска», став обладателем Гран-при кубка, получила путёвку на участие в телевизионном проекте Первого канала «Кубок мэра Москвы», о чём им лично сообщил генеральный директор ТТО «АМиК» Александр Масляков (младший), сообщает отдел по делам молодёжи администрации города Благовещенска.
Фото: отдел по делам молодёжи администрации города Благовещенска
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