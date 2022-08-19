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19августа
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сегодня, 14:35 0

Певица Азиза объявила о возобновлении отношений с молодым мужем

Азиза готовится отмечать годовщину свадьбы

Певица Азиза объявила о возобновлении отношений с молодым мужем
Фото: thevoicemag.ru

Певица Азиза недавно представила песню Ильи Резника «Любимые не умирают» о спецоперации на Украине. После этого артистку стали называть преемницей уехавшей из России Аллы Пугачёвой. Однако успехи сопровождают звезду не только в творчестве. На днях Азиза рассказала и о приятных изменениях в личной жизни, сообщает издание Prozvezd.

Азиза рассказала о воссоединении с молодым мужем. На днях они с Алессандро Лортэ будут отмечать первую годовщину свадьбы.

По словам артистки, муж вернулся из Италии с тремя чемоданами подарков. Она признаётся, что очень счастлива, потому что у неё во всех сферах одни плюсы. Рядом с певицей любимый и достойный муж, а также её друзья и родные.

В творческой жизни звезды тоже всё хорошо. У Азизы сейчас новый виток в творчестве: она записывает новые песни и готовится к сольным концертам. Поклонники артистки разделяют её радость и поддерживают во всём.

Как сообщает Teleprogramma.pro, совсем недавно певица заявляла о разрыве с молодым супругом. Азиза переживала, что не смогла подарить мужу ребёнка, поэтому собиралась от него уйти. Она говорила о возвращении к бывшему бойфренду, однако всё же решила сохранить семью.

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#шоу-бизнес

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