В Благовещенске стартует конкурс «Утилизируй правильно»

В субботу с 11:00 до 13:00 стартует первый этап конкурса по сбору пластиковых крышек, о котором в июле объявил в своем телеграм-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев. Победители смогут выиграть скамьи из переработанного пластика.

Для участия благовещенцам необходимо собрать наибольшее количество крышек и принести их на территорию ОКЦ, где в рамках акции «Город берегу. РазДельный сбор» будет проходить конкурс «Утилизируй правильно».

В городской администрации сообщают, что конкурс проходит в два этапа: 20 августа первый этап, второй состоится 17 сентября. Вес крышек, принесенных одним участником или командой за два дня, суммируют. Победителей определят по наибольшему весу собранных крышек. Обладателями скамеек смогут стать трое счастливчиков или команд-участников.

Победителей поздравят и наградят в октябре – во время осеннего этапа акции «Город берегу».