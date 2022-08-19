Амурские учителя начнут учебный год с гимна и новой цифровой платформы

Зачем в амурских школах будут преподавать китайский язык, правда ли, что вводятся уроки истории для первоклашек, и кто получит доступ к новой цифровой платформе «Моя школа» – рассказала зампред правительства – министр образования и науки Светлана Яковлева. Она ответила на вопросы жителей региона во время прямого эфира на площадке ЦУР Амурской области.

Региональный ЦУР с начала года зафиксировал больше 130 вопросов в соцсетях, касающихся сферы образования. В последнее время у родителей часто возникали вопросы по поводу уроков истории в начальной школе. Как объяснила министр, нагружать первоклашек полноценными уроками никто не собирается, речь идет только об элементах исторического просвещения.

«Приведу пример. Я помню себя в первом классе: я училась в Благовещенске, в пятой школе. И когда я пришла в школу, нам в первом классе на уроке сказали, что школа носит имя Юрия Алексеевича Гагарина. И в первом классе для меня это было историческое просвещение, когда учитель сказал, что Юрий Гагарин – это первый человек, который полетел в космос. Вот в таком контексте и будет у первоклассников историческое просвещение», – рассказала Светлана Яковлева.

Еще одно новшество этого года – еженедельное поднятие флага во всех школах.

«Это возрождение хорошей традиции. Мы ставим во главу угла воспитание гордости – гордости за наш флаг, гордости за нашу страну, гордости за то, что ты живешь в этой стране. И воспитание таких чувств, безусловно, начинается со школы. Честь поднимать флаг будет предоставляться лучшим облучающимся. Это позволит мотивировать ребят учиться хорошо», – рассказала она.

С 1 сентября регионы России подключатся к образовательной платформе «Моя школа». Система объединяет сервисы электронный дневник, облачное хранилище, систему видеоконференцсвязи. Но главной ее ценностью станет цифровая библиотека образовательного контента, рассказала глава амурского минобра Светлана Яковлева. При этом, как подчеркнула министр, «Моя школа» не станет заменой введенной с прошлого года региональной информационной системе «Образование Амурской области» (Рисобр).

«Насколько я знаю, сейчас правительство РФ разрабатывает программу бесшовной интеграции уже действующих региональных систем с «Моей школой», – объяснила Светлана Яковлева. – «Моя школа» – в основном создана для тех регионов России, где таких систем как «Рисобр» нет. Но она будет хорошим дополнением к нашей системе».

Платформа как раз позволит сначала амурским учителям, а затем ученикам и их родителям получить доступ к всероссийской базе образовательного контента. Как прокомментировал создание нового сервиса министр просвещения РФ Сергей Кравцов, «Моя школа» обеспечит равный доступ к образовательным ресурсам на всей территории страны.

«Создается государственная информационная система, по сути суперсервис ГИС «Моя школа». Она будет включать огромный объем информации от всех российских школ, объединит сразу несколько сервисов и баз данных», – рассказал Сергей Кравцов.

Также во время прямого эфира Светлана Яковлева прокомментировала введение в школах китайского языка. Она подчеркнула, что это не замена образовательной программы, а дополнительные занятия для желающих во внеурочное время.

«Это будет обучение простому, разговорному языку для желающих. В качестве пилотной площадки выбран Благовещенск, в каждой школе будут созданы условия для занятий китайским языком. Если проект будет удачным в этом учебном году, я думаю, мы сможем его расширить», – добавила министр образования.