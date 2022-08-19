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19августа
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сегодня, 15:53 0

Амурские гостиницы и туроператоры станут участниками программы туристического кешбэка

Своё участие уже подтвердили гостиницы «Глория», «Золотой дракон», «АНКОР» и «Странник»

Амурские гостиницы и туроператоры станут участниками программы туристического кешбэка
Фото: Амур.инфо

Минэкономразвития Амурской области анонсировал участие региональных туроператоров и гостиниц в общероссийской программе туристического кешбэка, который позволяет российским туристам отдохнуть со скидкой до 20 %. Полный перечень организаций появится на сайте мирпутешествий.рф в день старта программы.

Как писало ранее Амур.инфо, 25 августа в России стартует осенний этап продажи туров с кешбэком. Приобрести путёвки на осенний сезон можно с 25 августа по 10 сентября, а отправиться в путешествие с 1 октября по 25 декабря.

Своё участие в программе уже подтвердили гостиницы «Глория», «Золотой дракон», «АНКОР» и «Странник». В числе туроператоров – компании «Бон-Вояж» и «Пилигрим Плюс».

— Туристический кешбэк в первую очередь даёт нашим гражданам возможность путешествовать и отдыхать на более выгодных условиях. Продолжаем работать над привлечением региональных компаний для участия в программе. Рассчитываем, что с помощью туристического кешбэка Амурскую область для себя откроет больше как гостей, так и жителей региона, – отметила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей области Екатерина Киреева.

Напомним, что поездки в регионы ДФО по программе туркешбэка стали ещё выгоднее. Правительство РФ увеличило максимальную сумму возврата части средств при покупке путёвок на Дальний Восток. Теперь возместить можно до 20 % стоимости путевки в сумме до 40 тысяч рублей. Ранее этот порог был в два раза ниже.

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#туризм #экономика

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