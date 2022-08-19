В Минпромторге заявили, что в России начались дефляционные процессы
Крупные ретейлеры сдерживают инфляцию, ограничивая торговую наценку
Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил о том, что резкой инфляции на продукты питания в 2022 году не ожидается, сообщает РИА ФАН.
— Пока что мы видим, что начались в большей степени дефляционные процессы, – подчеркнул замминистра.
По словам Евтухова, на товары социального значения крупные ретейлеры ограничивают торговую наценку. При этом такую практику планируют продолжить в будущем. Замглавы Минпромторга уверен, что найти общий язык государству и бизнесу по этому вопросу удалось.
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