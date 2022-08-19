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19августа
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сегодня, 15:09 0

В Минпромторге заявили, что в России начались дефляционные процессы

Крупные ретейлеры сдерживают инфляцию, ограничивая торговую наценку

В Минпромторге заявили, что в России начались дефляционные процессы
Фото: Амур.инфо

Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил о том, что резкой инфляции на продукты питания в 2022 году не ожидается, сообщает РИА ФАН.

— Пока что мы видим, что начались в большей степени дефляционные процессы, – подчеркнул замминистра.

По словам Евтухова, на товары социального значения крупные ретейлеры ограничивают торговую наценку. При этом такую практику планируют продолжить в будущем. Замглавы Минпромторга уверен, что найти общий язык государству и бизнесу по этому вопросу удалось.

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#экономика

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