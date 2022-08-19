В Минпромторге заявили, что в России начались дефляционные процессы

— Пока что мы видим, что начались в большей степени дефляционные процессы, – подчеркнул замминистра.

По словам Евтухова, на товары социального значения крупные ретейлеры ограничивают торговую наценку. При этом такую практику планируют продолжить в будущем. Замглавы Минпромторга уверен, что найти общий язык государству и бизнесу по этому вопросу удалось.