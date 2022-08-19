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19августа
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сегодня, 14:47 0

Жители благовещенской многоэтажки жалуются на цветущую полынь

В микрорайоне траву скосили не везде

Жители благовещенской многоэтажки жалуются на цветущую полынь
Фото: Светлана Ермилова

Жительница многоквартирного дома в микрорайоне Благовещенска обратилась в редакцию Амур.инфо с просьбой разобраться, почему муниципальные службы не скосили траву за домом. Август – время цветения полыни. И на аллергиках это сказывается в первую очередь.

По словам читательницы, управляющая компания на своей территории траву скосила, а муниципальные службы – не везде.

«У меня и у ребёнка страшная аллергия на полынь. А она уже выросла выше моего роста и сейчас цветёт», – написала горожанка.

По её словам, жильцы уже обращались и в администрацию, и в прокуратуру. Также она уточнила, что вдоль улицы Студенческой траву скосили, а за домом нет.

Фото: Светлана Ермилова

Фото: Светлана Ермилова

Фото: Светлана Ермилова

Корреспондент Амур.инфо передала эту информацию в администрацию города Благовещенска.

— Обращение передано в работу организации, осуществляющей скос травы по городу. До 1 сентября на этом участке уберут сорную растительность, – ответили в пресс-службе мэрии.

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#ЖКХ

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