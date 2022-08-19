Наталья Ветлицкая впервые показала поклонникам 17-летнюю дочь

58-летняя Наталья Ветлицкая вместе с дочерью живёт в Испании на берегу моря. Певица долгое время скрывала девочку от посторонних глаз. Однако на днях она показала поклонникам, как сейчас выглядит Ульяна, которой скоро исполнится 18 лет. На снимках она предстала в солнцезащитных очках и с рыжей копной волос.

Фото: dorognoe.ru

Ветлицкая долгое время считалась одной из самых красивых отечественных певиц, её хиты звучали повсюду. Однако на пике славы звезда пропала. Позже стало известно, что Наталья эмигрировала и родила ребёнка.

Сейчас Ветлицкая ведёт затворнический образ жизни и занимается духовными практиками. Певица лишь изредка выходит на связь с поклонниками и делится событиями своей жизни.

Ранее личная жизнь у Натальи была очень бурной. Как сообщает «Муз-ТВ», за плечами артистки четыре официальных брака. Вторым мужем артистки стал Женя Белоусов, однако звёзды развелись спустя всего шесть дней. Также Ветлицкая состояла в отношениях с Дмитрием Маликовым, Владом Сташевским, Павлом Ващекиным, Михаилом Топаловым и Сулейманом Керимовым.

Певица стала знаменита после клипа на песню «Посмотри в глаза», который снял Федор Бондарчук. Три года назад Наталья впервые за долгое время прилетела в Россию и даже анонсировала несколько концертов. Однако вскоре их пришлось отменить из-за пандемии.