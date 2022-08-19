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19августа
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18-летний амурчанин с ножом гнался за собутыльником

Молодого человека будут судить за покушение на убийство

18-летний амурчанин с ножом гнался за собутыльником
Фото: Амур.инфо

Управлением СК РФ по Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Благовещенска. Парень обвиняется в покушении на убийство.

Из материалов дела известно, что обвиняемый и два его товарища встретились 4 июня 2022 года в пристройке жилого дома в селе Белогорье. Там они решили выпить. Между обвиняемым и одним из его знакомых завязалась ссора. Молодой человек схватил со стола нож и нанёс им несколько ударов в грудь оппонента. Потерпевший вскочил из-за стола и выбежал на улицу, где, не удержавшись на ногах, упал. Его настиг подследственный и снова начал бить ножом. Пострадавший сумел вырваться, подняться с земли и побежать по улице. Его спасло то, что на дорогу выехала машина и спугнула нападавшего. Мужнина смог добраться до автобусной остановки, где его покинули силы, и он упал. Люди заметили раненого человека и вызвали медиков, которые смогли спасти ему жизнь.

— В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщают в управлении СК РФ по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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