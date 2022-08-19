Жители Благовещенского района озадачили Василия Орлова

Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с администрацией, представителями сельских поселений, предприятий и общественностью Благовещенского района. Среди главных вопросов – чигиринские поля, водоснабжение и строительство дамб.

Водоснабжение

На территории села Чигири в настоящее время действует ряд систем водоснабжения, но обеспеченность централизованным водоснабжением потребителей составляет только 32 %. По словам исполняющего обязанности главы администрации Благовещенского района Дениса Салтыкова, присоединить к централизованным сетям водоснабжения большее количество жителей нет технической возможности, а из-за строительства нового жилья и появления частных скважин уровень воды в домах чигиринцев понижается. Помочь смогла бы масштабная реконструкция городского водопровода «Благовещенск – Аэропорт», которая, по словам министра ЖКХ Алексея Тарасова, находится в стадии проектирования с учётом потребностей Чигирей. Реконструкцию объекта планируется завершить в 2024 году. Неупорядоченная частная застройка в селе привела к тому, что многие дома невозможно подключить к центральной системе, поэтому здесь будет привозная вода либо собственный источник.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Инфраструктура

— В селе не хватает социальной инфраструктуры, дорог. Вместе с тем очевидно, что Чигири и Благовещенск находятся настолько рядом, что необходимо начать синхронизовать планы развития областного центра и Чигирей в единое целое и отработать всю инфраструктуру, – сказал губернатор Василий Орлов. – В частности, совместно проработать схему дорожно-уличного движения в районе «чигиринских полей», где идет большая жилищная застройка. Здесь планируется возведение до 500 тысяч квадратных метров жилья, строительство социальных объектов (поликлиник, ФОКа, школы, детского сада). В таком большом микрорайоне должна быть соответствующая дорожная инфраструктура. Построенная в прошлом году улица Василенко уже не справляется.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Дороги

Один из жителей Чигирей сообщил, что улица Центральная не безопасна для людей, особенно детей, которые добираются по ней в школу. Часто не работают светофоры, случаются ДТП и ездит большегрузный транспорт, который разбивает дорогу.

По данным регионального минтранса, из областного дорожного фонда на ремонт улицы Центральная уже выделены средства, подрядчик в ближайшее время заходит на объект.

— У главы Благовещенского района достаточно полномочий, чтобы регулировать движение большегрузного транспорта по местным дорогам, тем более по только что отремонтированным. Установите запрещающие знаки, проведите встречи с владельцами карьеров, которые находятся по аэропортовской трассе и пользуются проездом через Чигири. Сохранность амурских дорог – очень важная задача, ответственно к ней должны подходить не только власти, но и грузоперевозчики, – сказал губернатор.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Паводок

Житель села Гродеково поинтересовался, когда будет сделано берегоукрепление в сёлах Гродеково, Усть-Ивановка, Владимировка и будут ли исключены населенные пункты из зон затопления после строительства дамбы.

Как рассказал губернатор Василий Орлов, проектирование дамбы «Усть-Ивановка – Владимировка – Гродеково» ведётся. Предварительная её стоимость составляет 5,6 миллиарда рублей. В этом году начнется завоз инертных материалов. До 2025 года дамба должна быть построена, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Пока дамба не будет построена, и мы не убедимся, что она надежно защищает сёла и их жителей от большой воды, населённые пункты не будут исключены из зон затопления. Это значит, что никакого нового строительства и развития на этих территориях не будет. Ремонтировать будем, а развивать – нет, – пояснил Василий Орлов.