Никас Сафронов заявил, что его сын располнел до 300 килограммов из-за западных санкций

Сафронов рассказал, что очень переживает за здоровье Луки. Он видит, что сыну тяжело ходить, а также знает, что такой вес негативно отражается на всём его организме. При этом художник считает Луку взрослым самодостаточным человеком, который строит свою жизнь так, как хочет. Никас уверен, что не имеет права оказывать на него давление и заставлять худеть. Он не согласен с выбором сына, но уважает его.

Сафронов признался, что постоянно говорит с Лукой о том, что он должен взяться за свой внешний вид, но старается это делать в виде советов. Он надеется, что в итоге Лука прислушается и сядет на диету под присмотром хороших врачей. Художник понимает, что при таком колоссальном весе ему будет очень трудно привести свой вес в норму, но верит в своего сына.

Также Никас удивлён, что впервые за долгое время Лука так резко прибавил в весе. Он шутит, что на это повлияли санкции Запада. По его словам, недруги нашей страны считали, что россияне должны были страдать от голода. Но после того, как из нашей страны ушли предприятия фастфуда и западные производители продуктов, наши люди не стали питаться хуже. А судя по Луке, некоторые даже лучше.