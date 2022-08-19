Амурский гидрометцентр: в течение двух дней на Амуре ожидается спад воды

В амурском гидрометцентре предоставили обзор текущей гидрологической ситуации в регионе.

По данным амурского ЦГМС на 19 августа, уровень воды в Амуре и Зее выше нормы. Так, в верхнем течении Амура вода в реке выше нормы на 0,3-1,2 метра, в среднем на 1,6-2,8 метра.

— На реках наблюдается спад уровней воды на 1-20 сантиметров в сутки, местами на 26-50 сантиметров в сутки. Поймы подтоплены на Амуре в районе села Константиновка и села Иннокентьевка на глубину 0,3-1,1 метра, – поясняют гидрологи амурского ЦГМС.

При этом в ближайшие двое суток ожидается заметный спад воды на 5-25 сантиметров на Амуре (участок от Джалинды до Иннокентьевки) и на Зее (от села Суражевка до устья реки). Одновременно с этим река Селемджа в районе села Норск поднимется на 20-40 сантиметров.

— Неустойчивая с дождями разной интенсивности погода сохраняется, возможны небольшие подъемы уровней воды на малых реках, – добавили в амурском гидрометцентре.